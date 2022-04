I bus turistici a Siracusa tornano al Molo Sant'Antonio

Con la chiusura dell’hub vaccinale di via Nino Bixio (strada che è stata riaperta al traffico), il parcheggio Molo di Siracusa a breve tornerà ad ospitare anche i bus turisti.

Lo prevede un’ordinanza del settore Trasporti e diritto alla mobilità che cancella i posti riservati al personale sanitario impegnato nella campagna di vaccinazione. Nell’area di sosta antistante via Rodi saranno realizzati 30 stalli destinati ai bus turistici nella fascia oraria compresa tra le 8 e la 18,30. Nelle altre ore della giornata gli stessi spazi saranno utilizzati per la sosta della auto private oppure dei bus che trasportano turisti ospitati negli alberghi di Ortigia e della zona umbertina.