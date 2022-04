Gal Eloro, un bonus ristoro da 5 mila euro per 334 micro imprese turistiche

Il Gal Eloro, di cui fanno parte i Comuni di Rosolini, Pachino, Noto, Avola e Portopalo di Capo Passero, in un momento di forte crisi economica, scende in campo a sostegno delle Micro imprese turistiche, con un investimento di 1.760 mila euro per 334 piccole aziende del comprensorio. Si tratta di un bonus ristoro di 5 mila euro perle Micro imprese, per l'attività costituite entro il 31 dicembre del 2021. A darne notizia è il sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola. Il bonuSicilia CLLD verrà pubblicato entro la fine di aprile e le proposte dovranno essere presentate dal 17 al prossimo 31 maggio. sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività produttive all'indirizzo http://pti. regione.sicilia.it/portal/page/portalPIR_Lastrutturaregionale/Pir_AttivitàProduttive e sul sito www.euroinfosicilia.it

I requisiti per la concessione del bonus, le microimprese non debbono risultare in difficoltà, liquidazione o scioglimento; essere in regola con la normativa antimafia e regolarità contributiva. Vanno pure inseriti i dati del fatturato 2019 - 2020, il numero dei dipendenti ed il Durc già in possesso alla presentazione della domanda. Nella richiesta del contributo deve anche inserito in maniera precisa l'Iban., in quanto non verrà esperito il soccorso istruttorio.

"Voglio ringraziare il direttore e l'intero staff del Gal Eloro Sergio Campanella - dice il sindaco di Rosolini , Giovanni Spadola - Con questo bonus a fondo perduto dimostriamo ancora una volta che le Istituzioni sono vicine alle micro imprese che hanno resistito e superato tra mille difficoltà la crisi dovuta alla pandemia".