Calcio, il Modica prepara la gara di Coppa Italia: mercoledì gara di andata dei quarti sul campo dell'Acquedolcese

Messo in archivio il successo nell'anticipo di sabato sul Pro Ragusa, dopo una domenica di relax, il Modica Calcio è tornato ad allenarsi al “Vincenzo Barone” in vista della gara di andata di Coppa Italia che mercoledì pomeriggio vedrà i rossoblù della Contea di scena sul campo del Rocca Acquedolcese per l'andata dei quarti di finale.

Betta ha fatto svolgere una seduta improntata sulla tattica. La squadra è in un buon momento di forma che spera di mantenere fino alla fine della stagione che si annuncia difficile soprattutto perchè si giocherà praticamente ogni tre giorni fino alla fine di aprile. I rossoblu di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo hanno trovato da tempo la giusta continuità e per questo finale di stagione che vede la formazione modicana impegnata su più fronti chiede l'aiuto di tutta la città che in questo finale di stagione deve far sentire il proprio calore ed essere il dodicesimo uomo in campo.

Martedì pomeriggio la squadra sosterrà l'allenamento di rifinitura: Betta farà le prove generali per la gara di Coppa Italia e subito dopo diramerà la lista dei convocati per la gara di mercoledì a Rocca di Caprileone.