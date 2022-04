Basket, serie C: ottima prova della Virtus Ragusa che batte in casa la Nuova Pallacanestro Marsala

Ultima gara della fase ad orologio prima dell’inizio dei play-off e la Virtus Ragusa ospita tra le mura amiche del Pala Padua la Nuova Pallacanestro Marsala. Partita combattuta in più frangenti ma che alla fine ha visto prevalere la compagine casalinga.

Con questa vittoria si raggiunge il quarto posto in classifica con un buon piazzamento ai play-off confermando l’obiettivo prefissato ad inizio stagione dalla società. Grande merito va al Main Sponsor, TD Car Ragusa dei F.lli Di Stefano, che per primi hanno scommesso su questa squadra per il raggiungimento di questo traguardo.

«Grande plauso va ai miei ragazzi – commenta a caldo coach Trovato – che hanno saputo ben amministrare il finale di partita. Marsala è una squadra molto solida che in alcuni frangenti ci ha messo in difficoltà. Ma la lucidità e la compattezza dimostrata dai miei giocatori è stata determinante per la vittoria. Anche quando eravamo sotto col punteggio si è riusciti a reagire con determinazione. Adesso sguardo subito ai play-off. Lavoreremo più intensamente per arrivare pronti a questo nuovo impegno»

VIRTUS RAGUSA – NUOVA PALLACANESTRO MARSALA: 87 - 75

Parziali: 20-19; 38-38; 57-59

VIRTUS RAGUSA

Marletta, Iurato 29, Carnazza 14, Cannizzaro 2, Comitini 9, Incremona 10, Mirabella 2, Sorrentino 3, Barnaba, Festinese 12, Schembari 6, Guccione

Coach Trovato

NUOVA PALLACANESTRO MARSALA

Longo 11, Sanfilippo 3, Paladino, Minore, Ligotino 9, Frisella 9, Dancetovic 7, Marrone 5, Genovese 26, Kovachev 5

Coach Grillo

Arbitri: Foti – Patanè