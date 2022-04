Palermo, dal 9 al 16 luglio la tredicesima edizione dell'European Soccer Camp

Torna l’European Soccer Camp di Palermo: dal 9 al 16 luglio 2022 l’élite del calcio europeo nel capoluogo per la 13° edizione. L’appuntamento è ormai un punto fermo dell’estate calcistica del capoluogo, portando con sé ogni anno novità tecnologiche, grandi sorprese e circa 100 iscritti provenienti da tutta Europa. È pronto a tornare anche quest’anno, dal 9 al 16 luglio, l’European Soccer Camp di Palermo targato La Cavera

Academy, stage calcistico internazionale che, da tredici anni, porta in Sicilia il metodo di allenamento

e tecnica individuale adottato dai top club europei. Nel corso degli anni hanno fatto tappa a Palermo personalità del mondo del calcio come Franco Baresi, Massimo Taibi, Marco Amelia, Generoso Rossi, Vincenzo Di Palma sino ad arrivare ai ‘locali’ Giacomo Tedesco e Totò Schillaci con, nell’edizione 2018, anche la Coppa del Mondo (nella versione replica di proprietà del testimonial Amelia). «Non vediamo l’ora di tornare anche quest’anno per l’edizione numero 13 - spiega Francesco La Cavera, ex calciatore palermitano, preparatore dei portieri e presidente dell’omonima Academy che da decenni opera in Belgio, Lussemburgo, Francia, Portogallo e, appunto, Italia con i propri camp calcistici -. Dopo le due edizioni fortemente limitate dal Covid, quest’anno abbiamo registrato una grande voglia di tornare a viaggiare e partecipare a questa che noi consideriamo una vera e propria settimana da professionisti che facciamo vivere ai nostri iscritti». Saranno circa 300 tra staff, atleti e atlete dai 6 ai 18 anni e le famiglie al seguito, che hanno voluto partecipare all’edizione 2022, permettendo all’organizzazione di chiudere con grande anticipo le disponibilità per quest’anno dall’estero: Quartier Generale sarà, anche quest’anno, l’Hotel Saracen di Isola delle Femmine, mentre allenamenti e partite avranno luogo allo Sport Village Tommaso Natale.