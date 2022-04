Suicidio di una giovane detenuta a Barcellona, "Il quarto in una settimana"

Il suicidio della giovane detenuta all'interno della Casa Circondariale di Barcellona è il quarto avvenuto nelle carceri siciliane nell’ultima settimana (il 6 a Palermo e il 9 e il 3 a Catania) e il sesto sempre negli istituti penitenziari della Sicilia dall’inizio dell’anno. Una “strage silenziosa di Stato” con 21 suicidi e 43 morti complessivamente sinora nelle carceri italiane. A denunciarlo è una nota del S.PP. – Sindacato Polizia Penitenziaria – a firma del segretario generale Aldo Di Giacomo.

Ma – aggiunge – quello avvenuto a Barcellona è ancora più grave ed incomprensibile perché non riusciamo a capire come sia potuto accadere che la donna si sia impiccata ad un albero di nespolo, pare con un pantalone elastico, in una zona poco lontana dal cortile utilizzato per l’ora d’aria.

Per Di Giacomo è la riprova che la situazione è sfuggita completamente al controllo e ad ogni azione di prevenzione dell’Amministrazione Penitenziaria. Tanto più che ai suicidi si aggiungono alcune decine di migliaia i casi di autolesionismo e almeno il doppio di casi di interventi di agenti penitenziari che sono riusciti a sventare con prontezza e professionalità tentativi di suicidi.

Gli istituti penitenziari necessitano, come abbiamo più volte chiesto ai Ministri Cartabia Giustizia) e Speranza (Sanità) di personale medico e paramedico e di ambulatori attrezzati n primo luogo per le prime cure. Uno Stato che non riesce a garantire la sicurezza della vita dei detenuti affidati in custodia per scontare pene giudiziarie testimonia di aver rinunciato ai suoi doveri civici. Per questo – continua Di Giacomo – una sentenza della magistratura - come quella della Corte d’Appello del Tribunale di L’Aquila che ha condannato per omessa vigilanza il Ministero di Grazia e Giustizia e quindi il carcere al risarcimento del danno in favore della famiglia di un giovane che nel 2011 si impiccò nella propria cella del carcere di Castrogno - non risolve nulla se non si dà attuazione ad un piano organico di intervento e di assistenza psicologica ai detenuti".