Palermo, Beni culturali: finanziamento di due milioni per restauri della Real Casina Cinese

Due finanziamenti da un milione di euro ciascuno sono stati destinati dall’assessorato regionale dei beni culturali per due importanti progetti di restauro e riqualificazione di uno dei più suggestivi e originali complessi monumentali della Sicilia: la Reale Casina Cinese ai Colli di Palermo. I progetti hanno come obiettivo un importante lavoro di riqualificazione e valorizzazione dell’edificio e del Parco circostante, un unicum tipologico che mescola sapientemente il gusto per la cineseria con quello eclettico. la progettazione, condotta con metodi di modellazione BIM-Building Information Modeling, sarà realizzata dal personale tecnico della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Palermo, guidata dalla dottoressa Selima Giorgia Giuliano. “Si tratta di due interventi particolarmente significativi - sottolinea l’assessore dei Beni culturali, Alberto Samoná - che restituiscono decoro e prestigio museale a uno dei luoghi-simbolo della Città di Palermo, ingiustamente tenuto ai margini della proposta turistico-culturale. Nel contesto della dimensione metropolitana e policentrica della Città, la Casina cinese, insieme al Parco della Favorita rappresentano, infatti, una proposta su cui puntare per valorizzare anche l’attiguo museo etnoantropologico “Pitrè”, che costituisce un luogo fortemente rappresentativo dell’identità culturale della Sicilia.”.