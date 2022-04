Vittoria, Gal Valli del Golfo: 800.000 euro a fondo perduto per le microimporese

Oltre 800.000 euro a fondo perduto per le microimprese operanti nei territori del Gal Valli del Golfo colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid–19. Esattamente 822.016,14 euro per le microimprese operanti nei territori di Acate, Comiso e Vittoria. A darne comunicazione la Cna comunale di Vittoria che chiarisce come le somme siano state individuate a seguito della riprogrammazione delle risorse destinate alle Azioni di sviluppo locale di tipo partecipativo (Clld) e del Po Fesr 2014-2020 e sono indirizzate sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura massima di 5mila euro per ciascuna impresa. Il contributo concesso effettivo sarà calcolato sulla base del seguente rapporto: dotazione finanziaria assegnata, diviso il numero di istanze utilmente presentate entro i termini fissati dall’avviso, a valere sulla stessa dotazione territoriale. L’associazione di categoria precisa quali sono i requisiti per partecipare al bando. Occorre essere una microimpresa con meno di 10 dipendenti; avere fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro; e possedere la sede legale e operativa nei Comuni di Acate, Comiso e Vittoria. In base ai codici Ateco ammissibili, rientrano nei requisiti per partecipare le seguenti Aree di attività:

- manifatturiero,

- trasporto e magazzino,

- servizi di alloggio e ristorazione,

- servizi di informazione e comunicazione,

- noleggio, agenzie di viaggio,

- servizi di supporto alle imprese,

- attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento,

- settore turistico e stabilimenti termali.

La procedura di selezione avverrà a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che si potranno inoltrare esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma digitale che sarà predisposta dal dipartimento regionale Attività produttive. Gli uffici della Cna, in particolare quelli di Vittoria (via E. Nicosia n. 11, telefono 0932.868420) e Comiso (via Gen. Girlando n. 28, telefono 0932.961961) sono a disposizione per ulteriori informazioni.