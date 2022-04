Ribera, il Conservatorio Toscanini alla Borsa internazionale del turismo di Milano

Il Conservatorio Toscanini alla BIT di Milano per presentare le proprie attività all'interno del padiglione SICILIA per il distretto turistico Costa del Mito. All’interno del padiglione della Regione Siciliana insieme alla delegazione siciliana guidata dall' assessore Regionale al Turismo, dottore Manlio Messina, il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera ha presentato le proprie attività nonché la nuova produzione editoriale e incisione "La Suite Dei Templi" edita da Wicky edition di Milano. La Suite, frutto di un progetto di ricerca e produzione realizzato in collaborazione con Empedocle consorzio Universitario di Agrigento patrocinato dall’assessorato regionale Istruzione e Formazione Professionale, è dedicata ed è stata eseguita in prima assoluta ai parchi archeologici di Selinunte e Valle dei Templi di Agrigento entrambe appartenenti al distretto turistico Costa del Mito. A rappresentare il Toscanini la Vice-direttrice professoressa Mariangela Longo e il professore Simone Piraino nonché rispettivamente direttore artistico e direttore di produzione del progetto "Suite dei templi ".