Anffas Modica, al via il progetto "Scuola degli Asini" finanziato dall'Unione Buddhista Italiana"

Anffas Modica ha recentemente lanciato un nuovo progetto, “La scuola degli asini”, dedicato ai più piccoli con disabilità, BES (Bisogni educativi speciali) e DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento).

Obiettivo del servizio è quello di fornire un sostegno psico-sociale alla famiglia, che spesso si trova ad affrontare problematiche gravi senza adeguato sostegno, e sostenere il minore, per cui è fondamentale una presa in carico precoce, tramite trattamenti educativi – abilitativi da svolgersi direttamente a domicilio.

Le attività sono personalizzate per ogni bambino e, tramite il gioco strutturato, mirano a potenziare e sviluppare le abilità cognitive, motorie e relazionale dei piccoli, favorendo anche lo sviluppo dei prerequisiti di base e/o il potenziamento e consolidamento per gli apprendimenti scolastici e agendo in sinergia con gli altri servizi che si occupano del minore.

“La scuola degli asini” è un progetto nato da poco ma che ha alle spalle una equipe di giovani professioniste appositamente formate, tanto che sono già diverse le famiglie che hanno fatto richiesta di accesso al servizio e che attualmente seguiamo. Fondamentale è stato il sostegno “Dell’Unione Buddhista Italiana” che, tramite i fondi del suo 8x1000, ha permesso di ridurre sensibilmente i costi e raggiungere quindi famiglie che, in assenza di contributo, magari non avrebbero potuto accedervi. Per qualunque informazione circa “La scuola degli asini” è sempre possibile contattare Anffas Modica ai seguenti recapiti: Tel/fax: 0932/762877 – 348/4764054. Email: info@anffasmodica.it