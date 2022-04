Avola, conclusi i lavori di efficientamento energetico illuminazione pubblica

Meno 9.000 tonnellate di CO2 immesse nell’aria che corrispondono a circa 46.000 alberi piantati e un risparmio energetico del 72% sono alcuni numeri del risultato dei lavori di efficientamento, appena conclusi, realizzati per il Comune di Avola (Siracusa) in Sicilia dalla ESCo City Green Light. Un intervento che si inserisce in un percorso che vede City Green Light accanto all’amministrazione comunale per accompagnarla nel processo di transizione energetica. L’intervento, iniziato nell’agosto del 2018 ha previsto la sostituzione con sorgenti LED di 7.489 punti luce tradizionali e la realizzazione di oltre 500 nuovi impianti. Lavori che hanno permesso di creare un’illuminazione più sicura, più efficace e soprattutto green al 100% che ha prodotto un elevato risparmio energetico con una drastica riduzione dei consumi che sono passati da 4.150.000 kWh a 1.200.000 kWh all’anno.

Le vie dove sono stati installati i più recenti impianti fotovoltaici sono: SP 4 - Strada per Avola antica; Via Padre G. Tavolacci; C/da Cavalata; C/da Crisilio; C/da Petrara; Via Tangi; C/da Chiusa di Carlo; Traversa SS 115; Porticciolo Dolmen; C/da Zuccara; Contrada Fiumara. Gli impianti fotovoltaici realizzati precedentemente sono ubicati in C.da Petrara, Tagliatelle, Avola Antica, Palma.

Ulteriori nuovi impianti di illuminazione pubblica installati di recente sono ubicati in Via Siracusa; Via Santa Lucia; Via Coletta; Via Cava L’unica; Via Miramare e nei pressi dell’Ospedale e delle case popolari.

Non solo risparmio energetico ma anche rispetto e tutela del patrimonio artistico del territorio. Infatti, il progetto prevede anche interventi di illuminazione architetturale per valorizzare edifici storici e chiese barocche del centro storico come la Chiesa Madre S. Nicolò, la Chiesa S. Venera, la Chiesa di S. Giovanni Battista, la Chiesa S. Maria di Gesù, la Chiesa di S. Antonio, la Chiesa del Sacro Cuore, La Chiesa dell’Annunziata, la Chiesa della Madonna delle Grazie e la Chiesa della Madonna del Carmine.

“In questi anni abbiamo portato avanti progetti importanti sulle infrastrutture a led e sull'efficientamento energetico – afferma il Sindaco, Luca Cannata – proseguiamo così a migliorare la città dal punto di vista visivo, economico, della sicurezza e infrastrutturale attraverso la collaborazione con City Green Light che ci ha permesso di conseguire un’effettiva contrazione dei consumi e dei costi gestionali e di abbattere l’inquinamento luminoso consentendo, contestualmente, la diffusione di una maggiore illuminazione in tutta la città con servizi tecnologici integrati tali da promuovere l’ottimizzazione, l’implementazione e l’innovazione dei servizi pubblici in ambito urbano ”.

Per Arturo D’Atri, Direttore sviluppo di City Green Light “Siamo felici di aver potuto lavorare in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale di Avola per costruire insieme un progetto di riqualificazione e contribuire in modo importante al risparmio energetico cittadino e alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio”.