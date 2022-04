Calcio, il Modica a Rocca di Caprileone: i rossoblù impegnati in Coppa Italia con l'Acquedolcese

Seduta di rifinitura per il Modica Calcio che mercoledì pomeriggio alle 16 sarà in campo al nuovo Comunale di Rocca di Caprileone per la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia riservata alle formazioni di Promozione. Avversario dei rossoblù di Giancarlo Betta sarà il Rocca Acquedolcese, formazione capolista del girone B e a un passo dalla conquista della promozione in Eccellenza. La formazione messinese, infatti, a tre giornate dalla fine vanta quattro lunghezze di vantaggio sulla Torrenovese sua diretta inseguitrice.

I rossoblù, hanno svolto una seduta di allenamento breve in cui Betta ha provato alcuni schemi. Il tecnico dei modicani tiene alta la tensione di tutto il gruppo chiedendo a tutti massima concentrazione in vista del finale di stagione scoppiettante che attende Gatto e compagni. Il Modica, infatti, per quasi tutto il mese di aprile tra campionato e Coppa Italia giocherà ogni tre giorni e quindi Betta ha bisogno che tutto il gruppo sia nelle migliori condizioni fisiche e mentali possibili. Al termine dell'allenamento il trainer rossoblù ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in terra messinese.

La partita tra Rocca Acquedolcese e Modica Calcio valida per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia sarà diretta dal catanese Paolo Arculeo che si avvarrà della collaborazione di Andrea Triolo della sezione arbitri di Acireale e da Antonino Spanò della sezione AIA di Messina.