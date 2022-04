Fumata nera nel Centro destra, niente accordo per Palermo e Regionali

Altra fumata nera per il centrodestra, che non riesce a trovare un accordo sul candidato sindaco a Palermo e sulle regionali d'autunno in Sicilia.

Gli incontri e i colloqui di oggi ai massimi livelli non hanno prodotto passi in avanti, anzi la coalizione rimane impantana nella palude.

"La Lega e FdI ci hanno messo in una impasse, colpa dei capricci di Nello Musumeci che aveva detto di volere fare una sola legislatura e invece s'impunta sulla ricandidatura, questa paralisi del centrodestra è negativa", sbotta il leader di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, al telefono con l'ANSA.