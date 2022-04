Traffico di droga tra Sicilia e Calabria: 2 arresti a Messina e 7 chili di cocaina sequestrata

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato 7 kg di cocaina in transito dagli imbarchi di Messina. Arrestati un uomo straniero ed una donna italiana, di origini calabresi, accusati dell'illecito traffico di narcotico.

In particolare, grazie al fiuto dei cani antidroga Ghimly ed Haidy, durante il controllo di una auto appena sbarcata dalla costa calabra, le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina hanno rinvenuto sei panetti di cocaina (di cui 2 riportanti il marchio di una nota casa di moda), per un peso complessivo pari a circa 7 kg, trasportati all'interno di un doppio fondo ricavato nel vano porta oggetti anteriore del mezzo.

L'uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

Il complessivo quantitativo di droga sottoposto a sequestro, opportunamente miscelato con altre sostanze da taglio, avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio della provincia, oltre 1.800.000 mila euro.