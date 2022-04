Saverio Romano (Noi con l'Italia): mai adoperato per l'assunzione di mio figlio

"Con riferimento agli articoli di stampa che tirano in ballo mio figlio Giorgio, medico chirurgo laureato a pieni voti, preciso che non mi sono mai adoperato per favorire o richiedere la sua assunzione. Mio figlio ha messo a disposizione la sua professionalità in occasione della forte richiesta di medici scaturita dall'emergenza pandemica, come hanno fatto tanti altri suoi colleghi. Il professore Gulotta - relatore della sua tesi di laurea - ne ha soltanto segnalato al commissario straordinario Alessandro Caltagirone l'assegnazione al suo reparto in considerazione delle esigenze del medesimo e perché già ne conosceva le qualità. Non è chiaro, tra l'altro, perché avrei dovuto coinvolgere il dottor Caltagirone visto il mio rapporto personale con il professore Gulotta". Lo precisa in una nota, Saverio Romano, vicepresidente nazionale di Noi con l'Italia e leader del partito in Sicilia.