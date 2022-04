Cinema, omaggio a Franco Battiato nel nuovo corto di Fabio Bagnasco

Un particolare omaggio a Franco Battiato nel nuovo cortometraggio di Fabio Bagnasco, dal titolo "Un giorno in più" e liberamente ispirato al "De brevitate vitae" di Seneca. Si tratta di una storia contemporanea in cui si intrecciano melodramma, toni brillanti, doppie identità e incursioni nel mistero del tempo.

Il personaggio principale, la cui identità non è quella che possiamo immaginare, si muove scosso da un sentimento nostalgico, ma presto la storia prenderà una piega assolutamente inaspettata e sorprendente.

L'omaggio a Franco Battiato è volutamente discreto e sottile, e nasce dal personale rapporto, anche professionale di Bagnasco (la produzione di due docufilm dell'artista siciliano, "Auguri Don Gesualdo" e "Attraversando il Bardo") avuto con lui nell'arco di un trentennio. "Il contesto di questo particolare omaggio, una scena caratterizzata da una particolare magia quasi metafisica è quello giusto - sottolinea Fabio Bagnasco - all'interno di un progetto che cita anche altri "Immaginari filmici". Il soggetto di "Un giorno in più", le cui riprese dovrebbero iniziare la prossima estate, è stato scritto da Fabio Bagnasco e Francesca Scaglione, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Filippa Gracioppo.