Prima l'Italia, Scoma già in corsa per diventare sindaco di Palermo

“Siamo al lavoro con Francesco Scoma per dare a Palermo un’amministrazione finalmente all’altezza e non si può più tornare indietro: crediamo nell’unità della coalizione e chiediamo agli alleati di sostenere la nostra proposta. Sarà una campagna elettorale entusiasmante per spiegare cosa vogliamo fare per Palermo. Non c’è più tempo da perdere ed è necessario partire”. Lo dice il coordinatore siciliano della Lega-Prima l’Italia, Nino Minardo.