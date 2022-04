Campionato europeo junior di biliardo: ottimi risultati per gli atleti iblei nella carambola a tre sponde

Si è concluso il campionato europeo junior nelle sue varie specialità a Desio. La nazionale italiana juniores è riuscita a conquistare un oro, due argenti e un bronzo, ottenendo un “bottino” tricolore ben oltre le attese.

Nella carambola a tre sponde i tre atleti iblei hanno ben figurato reggendo il confronto con atleti europei più grandi di età e più abituati alle competizioni agonistiche. Mirko Russino nelle tre sponde ‘small table’ perde di un solo punto contro l’atleta olandese e cede agli avversari pur giocando un buon incontro alla pari fino a metà gara. Paolo Turlà e Giuliano Di Gabriele pur perdendo i due incontri nei rispettivi gironi, riescono a far bene in coppia con De Girolamo e Cucchiara nella specialità Biathlon (combinata tre sponde e cinque birilli). Turlà gioca molto bene la sua prima frazione di gioco contro la più quotata Olanda, e Di Girolamo completa la vittoria, mentre Di Gabriele e Cucchiara riescono nell’impresa di vincere il girone da tre contro la Francia, per cedere poi solo in finale alla Danimarca conquistando un’inattesa ma più che meritata medaglia d’Argento. Il Palmares italiano nella specialità cinque birilli fa il pieno con l’oro del marsalese Emanuel Cucchiara, l’argento di Felice Izzo e il bronzo di Luigi De Girolamo.

Grande soddisfazione per gli accompagnatori/allenatori della nazionale junior Libero Picciano e Roberto Turlà e per i dirigenti della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, per le medaglie conquistate e soprattutto per la splendida esperienza che hanno vissuto i giovani talenti iblei, gareggiando alla pari degli atleti europei e vivendo importanti momenti di confronto, aggregazione e condivisione. Sono molto contenta – ha dichiarato il delegato CONI Maria Monisteri – per i nostri ragazzi, che sono riusciti, a portato sempre più in alto i colori della nostra provincia anche in questa importante competizione internazionale.