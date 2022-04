Fdi: se non c'è l'ok su Musumeci alle Regionali a Palermo andiamo avanti con Varchi

Se la coalizione di centrodestra non darà l'ok alla ricandidatura di Nello Musumeci a presidente della Regione siciliana, Fratelli d'Italia su Palermo andrà avanti con Carolina Varchi senza accordi con gli alleati. L'indiscrezione trapela da fonti vicine alla candidata sindaco di FdI del capoluogo siciliano. "Varchi al momento è in campo con tre liste pronte - affermano da Fratelli d'Italia -. Serve una conferma unitaria di tutti i partiti al governo alla Regione, siamo pronti a fare accordi su tutto, ma se non c'è l'ok a Musumeci a Palermo si va avanti con la nostra candidata".