Mattarella a Messina: "Fondamentale la stampa indipendente"

Il "fondamentale, importante e prezioso ruolo degli organi di informazione" è sottolineato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo a Messina il premio internazionale Bonino Pulejo.

"Lo stiamo vedendo adesso - aggiunge - con lo scenario inatteso e imprevedibile di guerra nel nostro Continente.

Vi si agitano anche tentavi di notizie false, di nascondere la verità, la realtà e i fatti. L'importanza di organi indipendenti si manifesta ancora una volta fondamentale. Un sistema informativo che non si preclude alcuna voce, ma non subisce i falsi, sa informare con capacità critica i lettori su fatti e realtà"

Mattarella è anche intervenuto sul Pnrr. "Le risorse del Pnrr - ha affermato - sono una storica opportunità di rendere il nostro Paese più efficiente, una sfida che diventa ancora più importante e prioritaria per i giovani del Sud"