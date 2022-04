Cdm, prorogato lo scioglimento del consiglio comunale di Tortorici

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, "al fine di completare le attività in corso volte a scongiurare condizionamenti e forme di ostruzionismo da parte della criminalità organizzata e di perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa", ha deliberato la proroga, per il periodo di sei mesi, della durata dello scioglimento del Consiglio comunale di Tortorici (Messina), a norma dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A norma dell'articolo 21 dello Statuto della Regione siciliana, è stato invitato, per l'esame della questione, il Presidente della Regione.