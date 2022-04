Calcio, Coppa Italia: un gol di Pellegrino e il Modica si aggiudica la gara di andata sul campo dell'Acquedolcese (1 a 0)

Rocca Acquedolcese 0

Modica Calcio 1

Marcatore: st 15' Pellegrino

Rocca Acquedolcese: Caserta, Miracola, Fazio (28' st Alioto), Bellamacina, Lupica, Giovanni Biondo, Lima, Luca Biondo, Restifo (20' st Calabrese), Iaculano, Zingales. A Disp: Di Pane, Russo, Salerno, Paone. All. Francesco Palmieri,

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Toscano (35' st Carpinteri), Misseri, Vindigni, La Cognata, Genovese, Gatto, Agodirin, Pellegrino, Kebbeh (41' st Tripoli). A Disp: Incorvaia, Prossimo, Terranova, Caruso, Pitino, Abbate, Drago. All. Giancarlo Betta.

Arbitro: Paolo Arculeo di Catania.

Assistenti: Andrea Triolo di Acireale e Antonino Spanò di Messina.

Finisce con il successo di misura del Modica Calcio la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia tra il Rocca Acquedolcese e il Modica Calcio disputata al Nuovo Comunale di Rocca di Caprileone.

A decidere il primo round tra le due squadre che si giocheranno il passaggio del turno il prossimo 27 aprile al “Vincenzo Barone” è stato un gol di Pellegrino (nella foto) al 15' del secondo tempo.

Gara piacevole tra due squadre che in questo finale di stagione stanno mettendo in mostra tutto il loro valore e lottano su più fronti per cercare di conquistare il campionato di Eccellenza.

In un clima di grande ospitalità e di accoglienza così come dovrebbe essere sempre lo sport, le due squadre si sono affrontate a viso aperto.

Partono meglio i rossoblù di Giancarlo Betta, che al 5' si fanno vedere dalle parti di Caserta con un tiro di Genovese, che servito da Misseri sulla destra, prova a sorprendere il portiere calciando sul primo palo, con palla che esce di poco sul fondo.

Al 14' Musso recupera palla al limite dell'area di rigore avversaria e serve sulla lunetta Agodirin, che tira di prima intenzione, ma non inquadra il bersaglio.

Al 17' Agodirin “imbuca” per Kebbeh che si presenta solo davanti a Caserta, ma incespica sul pallone graziando l'estremo difensore di casa.

Al 25' punizione di Gatto che pesca in area Genovese che da posizione defilata infila la porta di Caserta, ma su segnalazione del secondo assistente l'arbitro annulla per un fuorigioco dello stesso Genovese.

Al 29' Toscano in percussione offensiva sulla sinistra arriva sul fondo e crossa in area, un difensore allontana, la palla arriva a Pellegrino che tira prontamente, ma colpisce male e Caserta para.

Al 42' doppia occasione per i padroni di casa. Iaculano servito sulla destra entra in area, approfitta di uno scivolone di Vindigni e trova lo spazio per un pallonetto che a Incatasciato battuto si stampa sulla traversa e torna in campo, palla che arriva sui piedi di Zingales che lascia partire un diagonale che sfiora il palo alla sinistra del portiere rossoblù e finisce sul fondo.

È questa l'azione che rimanda le due squadre negli spogliatoi a reti bianche.

Nella ripresa parte ancora meglio la formazione di Betta che al 2' sfiora il vantaggio con Pellegrino che su corner dalla sinistra di Gatto stacca di testa sul secondo palo,con palla che finisce di poco a lato.

Al 13' ci prova La Cognata dalla distanza, sula traiettoria di tiro Agodirin prova la deviazione in scivolata, ma arriva con un attimo di ritardo e la palla finisce sul fondo.

Al 15' arriva il vantaggio modicano. Su un lancio da centrocampo, Genovese di testa fa da sponda per Pellegrino, che controlla e va al tiro che beffa il portiere e i tre difensori che sulla linea di porta non riescono a intervenire con palla che lentamente finisce nel sacco.

Al 22' il neo entrato Calabrese, dalla sinistra con un tocco di esterno destro mette palla al centro, dove Iaculano si fa trovare pronto per la deviazione sottomisura, ma Incatasciato con un intervento prodigioso in tuffo devia in angolo.

Al 31' Lima crossa in area dalla destra, Incatasciato in uscita smanaccia, la palla resta in area di rigore rossoblu, Calabrese controlla, ma al momento del tiro Incatasciato in tuffo lo anticipa e salva la sua porta.

Al 34' Pellegrino verticalizza per Genovese che con un movimento aggira la difesa di casa e trova lo spazio per battere Caserta, ma il primo assistente segnala una posizione irregolare (molto dubbia) dell'attaccante modicano e costringe l'arbitro ad annullare.

Al 38' Kebbeh gira in porta dal limite con Caserta che in bello stile devia in angolo. Poi dopo 3' di recupero l'arbitro decreta la fine del match con le due squadre che tra tanto fair play si dirigono negli spogliatoi e si danno appuntamento per il return match del27 aprile al “Vincenzo Barone”.