La morte di Letizia Battaglia, Samonà: la Sicilia ha perso un pezzo della sua anima

"La Sicilia ieri ha perso un pezzo della sua anima: non possiamo non ringraziare Letizia Battaglia per quei suoi scatti storici, che hanno fissato indelebilmente la nostra Terra, profanata e insaguinata dall'arroganza violenta della mafia. Mi piace anche ricordare il suo impegno, una sorta di missione, a favore di donne e di bambine. A questo proposito, indimenticabile è l’immagine della piccola con la busta del pane, che ha sullo sfondo il quartiere della Kalsa. Attraverso i suoi occhi abbiamo vissuto, anche se solo metaforicamente, la sua straordinara vita. Voglio salutarla con una sua riflessione: “Ho fotografato in tutto il mondo, ma fuori da Palermo le foto mi vengono diverse. Qui c’è qualcosa che mi appartiene, o io forse le appartengo”. Grazie Letizia".

A sottolinearlo, sui suoi canali social, è l'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Alberto Samonà, commentando la morte della grande fotografa Letizia Battaglia.

Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all’ARS esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Letizia Battaglia. “Ci sono persone che con la loro arte e il loro estro e coraggio - ricordano i deputati M5S - sono destinate a lasciare un segno indelebile nel mondo e questo è il caso di Letizia Battaglia, donna coraggiosa, capace di smascherare con il suo obiettivo il potere della mafia e dei suoi complici. Ai familiari agli amici e alle persone che hanno avuto il privilegio di conoscere e lavorare con Letizia Battaglia, giunga il nostro affettuoso abbraccio” - concludono i deputati.

"Con la sua macchina fotografica ha combattuto per tutta la vita contro mafia e ogni genere di malaffare. Ogni scatto, una denuncia potentissima e coraggiosa. Letizia Battaglia ha raccontato, senza false ipocrisie e fuori dagli schemi, gli anni più tragici e difficili di Palermo, della Sicilia, al mondo intero. Se ne va una grande artista, una donna profondamente innamorata della sua terra. Ai familiari le condoglianze mie e del governo regionale". Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

"Una straordinaria artista, capace di trovare sempre un punto di vista differente per osservare la sua città e la società. Una grande reporter che ha raccontato episodi drammatici della nostra storia recente. E un'attivista politica, impegnata in prima persona per la propria comunità. Letizia Battaglia è stata tutto questo e tanto altro ancora.

La sua scomparsa è un'enorme perdita per tutti noi". Così, in un post su Facebook, il presidente della Camera, Roberto Fico.