Siracusa, attività vaccinale trasferita dall'Urban center all'ex Onp

Dalla prossima settimana l’attività vaccinale anti covid-19 dell’Urban Center di via Nino Bixio a Siracusa proseguirà, senza soluzione di continuità, nei locali aziendali del Servizio di Vaccinazione nel comprensorio ex ONP di Contrada Pizzuta in giornate alternative rispetto alla attività di vaccinazione ordinaria. La vaccinazione anticovid-19 al SEMP avrà inizio venerdì 22 aprile 2022 e si svolgerà nelle giornate di venerdì e sabato dalle ore 15 alle ore 19 e la domenica dalle ore 8 alle ore 12.

La nuova destinazione è stata disposta dalla Direzione strategica aziendale in attuazione del Piano di riorganizzazione dei Centri di vaccinazione della provincia di Siracusa che l’Azienda sta riconducendo nell’ambito delle attività ambulatoriali distrettuali (e delle strutture ospedaliere a protezione della popolazione più fragile), nel rispetto delle direttive fornite dall’Assessorato regionale della Salute.

“Ringraziamo il sindaco del Comune di Siracusa e il Dipartimento regionale di Protezione civile – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - per l’importante collaborazione fornita, con il supporto dell’Assessorato regionale della Salute, mettendo a disposizione della popolazione una eccellente struttura al centro della città, l’Urban Center, allestita dal Dipartimento regionale di Protezione Civile, dotata di spazi sia interni che esterni e di ampi parcheggi confortevoli e adatti allo scopo sia per gli operatori che per gli utenti che dal 22 aprile sarà restituita. Ciò ha consentito, a partire dalla prima fase di avvio della imponente campagna vaccinale anticovid, di fare fronte all’emergenza con la disponibilità di ulteriori spazi, esterni al contesto aziendale, considerato il notevole afflusso di utenza. La riduzione di prenotazioni, nella fase attuale, ci consente di potere proseguire la campagna vaccinale in strutture sanitarie aziendali in grado di potere comunque fronteggiare un eventuale ritorno ad una maggiore affluenza di persone da vaccinare che auspichiamo fortemente. E siamo certi, nel caso in cui si dovesse ravvisare la necessità, sulla disponibilità del Comune di Siracusa ad essere nuovamente pronto a collaborarci”.