Priolo, furto di materiale in ferro dal PalaEnichem: arrestato

Stava per allontanarsi con la sua autovettura, una Fiat Punto vecchio modello, dopo che aveva rubato del materiale ferroso dal “PalaEnichem” di Priolo Gargallo, struttura ormai in stato di abbandono, quando è stato bloccato dagli agenti del Commissariato che erano giunti sul posto a seguito di una segnalazione. Il tempestivo arrivo degli uomini diretti dal dottor Leo ha consentito di arrestare il ladro in flagranza di reato subito dopo che aveva asportato il materiale del palazzetto dello sport e si stava allontanando. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.