A Siracusa presentato il libro "Vittorio Pianese, intervista siracusana"

Si è svolta nella sede di Confindustria a Siracusa, “aula Ugo Gianformaggio” (Viale Scala Greca 282), la presentazione, del libro intervista “Vittorio Pianese, Intervista Siracusana, Testimonianze di un territorio dagli anni Sessanta alla pandemia del 2020”. La conferenza è stata condotta dal segretario della Associazione della Stampa di Siracusa Prospero Dente, alla presenza di Vittorio Pianese, del curatore dell’intervista, Carmelo Miduri e dell’editore Sampagnaro & Pupi, Daniela Tralongo.

Il volume raccoglie la lunga esperienza di Vittorio Pianese che nel 1965 si trasferì per lavoro da Genova a Siracusa, dove ha ricoperto importanti ruoli, presso la raffineria ESSO di Augusta, successivamente come presidente di Confindustria, ed altri ruoli nel campo economico, nelle istituzioni e nel mondo culturale.

Stimolato dalle domande poste durante il lockdown dal giornalista Miduri, Pianese analizza in chiaro-scuro vicende accadute in più di mezzo secolo sul versante industriale, sindacale, politico, sociale, culturale. Ne deriva l’analisi delle vicende politiche che hanno influito nel territorio e del ruolo ricoperto da personaggi della cultura e dell’economia. Uno spaccato storico molto dettagliato, documentato, analizzato attraverso una ricca esperienza personale.