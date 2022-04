Acate, la sacra tradizione della Veronica nata da una promessa nel mare in tempesta

Ad Acate uno dei momenti più toccanti e attesi della processione del Cristo con la Croce lungo il cammino che lo conduce al Calvario è l’incontro con la Veronica che asperge con un telo il volto di Gesù. Il luogo e l’ora (Corso Indipendenza all’altezza di via Roma, intorno alle 11,15) sono sempre gli stessi da oltre un secolo, così com’è uguale la straordinaria partecipazione della folla “muta” che vi assiste. In questo rito fatto di rapidi movimenti, quasi unico nel suo genere in Sicilia, un solo elemento cambia nel corso degli anni: la bambina a cui il commovente compito è affidato. Per il Venerdì Santo 2022 gli occhi degli acatesi si punteranno su Sara Fracanzino, alunna di terza elementare, che per tre volte, sollevata dal padre, asciugherà simbolicamente quel volto intriso di sangue e sudore.

E’ stata estratta a sorte tra quattro aspiranti, così come ha voluto l’insegnante Alba Polizzi, che dopo il decesso della madre e della zia, ha ereditato l’impegno di non far morire la tradizione curandone ogni aspetto. Un incarico prestigioso, complesso, ma non esente anche da amarezze, perché non conoscendo la sua genesi, puntualmente affiorano annualmente i “mugugni” dei genitori che legittimamente sospettano l’esistenza di una sorta di “circolo chiuso”. Che cioè non sia data questa possibilità alle femminucce non appartenenti alla parentela.

“Questo convincimento – dice la signora Polizzi – mi rattrista. Nell’anno della ripresa del rito, dopo la sospensione per la pandemia, è iniziato un nuovo corso ma è giunto il tempo che tutti sappiano la sua origine : “A cavallo tra la seconda meta dell’800 e i primi del ‘900 a Biscari viveva un mio trisavolo di nome Tommaso Stornello, commerciante di stoffe (ed in seguito di carrozze e carretti), padre della mia nonna materna. Molto religioso lui e la sua famiglia, promise al Signore di confezionare il telo e il vestiario della Veronica, se fosse scampato alla morte durante una traversata in mare”.

Che cosa le hanno raccontato i suoi familiari? “L’episodio avvenne nello Stretto di Messina. La nave rischiava di affondare a causa di una terribile scossa tellurica, probabilmente il sisma del 1908, e in quei momenti drammatici, pensando alla famiglia e alle sue cinque figlie, Tommaso Stornello s’impegnò, pregando il Signore, a fare qualcosa di speciale che tutti avrebbero visto. Chiese ed ottenne l’approvazione del parroco del tempo e si mise subito al lavoro”.

Pare che il buon uomo abbia acquistato a Roma il tessuto necessario per l’abbigliamento della bambina, cucito dalla moglie, e che abbia incaricato un noto artista locale di riprodurre il volto di Gesù della Sacra Sindone sul telo che è stato alzato da decine di bimbe acatesi. La sua primogenita Giovannina fu la prima Veronica, ancelle le altre due più grandi.

Se si leggono a ritroso i nomi delle bambine che hanno impersonato la Veronica stupisce che siano emersi quasi tutti dalla famiglia Stornello-Meli, ma per una motivazione precisa: “Don Tommaso – spiega Alba Polizzi – aveva giurato che la tradizione doveva cessare solo quando non ci fosse stata un’erede in famiglia e così è sempre stato. Quando non è stato possibile, tanti anni fa, il ruolo è stato interpretato da un’orfanella dell’ex Istituto Sacro Cuore e c’è stato pure un periodo in cui non si trovavano bambine disponibili. Mia mamma, a partire dagli Anni Settanta, cominciò a segnare su un quaderno i nominativi delle bambine di 8-9 anni, segnalati dai genitori e così farò anch’io”.

Nessun monopolio di questa bella tradizione, quindi : “La mia famiglia – conclude l’insegnante Polizzi - può apparire come la depositaria, ma non è certamente la proprietaria. Un patrimonio culturale che appartiene a tutta la comunità acatese, Se custodiamo gli abiti, li stiriamo a partire dal Lunedì Santo, insegniamo i gesti da compiere alle bambine, è solo per mantenere la promessa di voto fatta dal nostro avo”.

Emanuele Ferrera

(nella foto Giorgia Tomboli, Veronica 2019, tra la signora Rosalia Meli (a sinistra) e l’insegnante Alba Polizzi