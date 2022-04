Catanzaro, disoccupato preso con due chili di marijuana

Aveva in casa quasi due chilogrammi di marijuana. Un uomo di 41 anni, S.F., senza un'occupazione fissa e con precedenti di polizia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catanzaro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno notato una persona uscire frettolosamente da una palazzina ubicata in un quartiere della zona sud e che alla vista delle Volanti ha tentato di coprirsi il volto per darsi alla fuga. Gli agenti sono riusciti comunque a bloccarlo. A seguito di una perquisizione nella sua abitazione sul tavolo della cucina è stata trovata una borsetta contenente una busta in plastica di colore verde con all'interno della marijuana per un peso di circa 40 grammi. Inoltre, dietro il frigo, che si trovava nella stessa stanza, venivano sono state trovate due grosse buste in plastica trasparente contenenti altra marijuana, per circa 1 chilo e 700 grammi.

Sempre nella stessa stanza, infine, sopra un carrello di servizio,c'era una bilancia da cucina perfettamente funzionante, con il vassoio intriso della medesima sostanza stupefacente.