Agenti del Commissariato di Priolo Gargallo hanno denunciato un uomo di 31 anni ed una donna di 27 sorpresi a rubare materiale ferroso ed elettrico all’interno del palazzetto dello sport “PalaEnichem”.

Entrambi sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso e denunciati anche per tale motivo.

L’uomo, inoltre, è stato altresì denunciato per porto illegale di oggetti atti ad offendere (tirapugni).