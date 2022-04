Gli trovano un chilo e mezzo di marijuana nello zaino: ai domiciliari a Catania

I Carabinieri della “Squadra Lupi” del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno arrestato in flagranza di reato, un catanese di 25 anni, in quanto gravemente indiziato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La costante attività info investigativa svolta ha indirizzato i “Lupi” verso un 25enne indicato quale gestore di una fiorente attività di spaccio di consistenti quantitativi di marijuana, evitando invece lo spaccio delle singole dosi che potrebbero aumentare percentualmente il rischio d’incappare in un “imprevisto” intervento delle forze dell’ordine.

I militari si sono pertanto recati presso l’appartamento del giovane, al terzo piano di uno stabile di via Vecchia Ognina, dove hanno avuto la presenza della sorella la quale, dopo essere stata edotta della necessità di dover effettuare una perquisizione, li ha condotti nella camera occupata dal fratello dove, ben presto, hanno trovato riscontro a quelle che fin lì erano soltanto ipotesi.

All’interno di un trolley, infatti, i militari hanno rinvenuto uno zainetto al cui interno, impacchettati sottovuoto, hanno trovato due confezioni di marijuana per un peso complessivo di 1,6 chilogrammi.

La sorella è risultata essere all’oscuro della vicenda, mentre il fratello, in un primo momento assente da casa, si è presentato presso la caserma di Piazza Verga assumendosi le proprie responsabilità.

L’Autorità Giudiziaria ha successivamente confermato l’arresto, disponendo per il giovane la sottoposizione ai domiciliari.