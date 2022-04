Licata, in visita al Comune il sindaco onorario della città gemellata di Reinheim

Giovedì mattina Karl Hartmann, Sindaco Onorario di Reinheim, la città tedesca gemellata con il Comune di Licata dal 2001, ha incontrato a Palazzo di Città il Sindaco Giuseppe Galanti e la Giunta Municipale al completo.

Quella del Sindaco Onorario della cittadina tedesca è stata una visita informale di cortesia per incontrare le istituzioni locali e in occasione del compleanno del Sindaco Galanti. Karl Hartmann si trova a Licata per passare le festività pasquali in compagnia della moglie, la signora Linda Licata originaria della città marinara.