Covid, diminuisce ancora nel Ragusano il numero dei positivi

In leggera flessione nel Ragusano la curva dei contagi Covid e nessun morto nelle ultime 24 ore per cui i decessi sono fermi a 528. I positivi, in totale, sono 3.462: 3.398 si trovano in isolamento domiciliare, 50 ricoverati in ospedale, 14 nella Rsa Covid. Questo il dettaglio dei positivi al Covid nei comuni iblei: Acate 26, Chiaramonte Gulfi 79, Comiso 250, Giarratana 29, Ispica 168, Modica 783, Monterosso Almo 44, Pozzallo 206, Ragusa 1.173, Santa Croce Camerina 73, Scicli 242, Vittoria 325.