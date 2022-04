Ciclismo, il ragusano Damiano Caruso stacca tutti sull'Etna e si aggiudica l'edizione 2022 del Giro di Sicilia

Damiano Caruso ha vinto il Giro di Sicilia 2022. L’alfiere della Bahrain Victorious, in gara con la maglia della Nazionale Italiana, ha regalato grande spettacolo lungo la salita che conduceva in cima all’Etna. Il ragusano ha attaccato per la prima volta quando mancavano otto chilometri al traguardo, successivamente ha fatto vedere tutta la sua caratura e quando mancavano 1,5 chilometri all’arrivo ha piazzato la rasoiata decisiva. Nell'ultima tappa Caruso ha vinto il braccio di ferro con Vincenzo Nibali, staccato definitivamente a meno di 2 km dal traguardo dell’Etna, scalato dal versante di Piano Provenzana.

A pochi secondi da Caruso si sono piazzati il sudafricano Meintjes (Intermarché) e l’ecuadoriano Cepeda (Drone Hopper-Androni) con Nibali quarto. Così nelle tappe precedenti: nella prima a Bagheria volata di Matteo Malucelli, nella seconda a Caltanissetta sprint ristretto e successo di Damiano Caruso, mentre a Piazza Armerina giovedì trionfo in solitaria del croato Miholjevic, 19 anni.