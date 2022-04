Anffas Ragusa, realizzato uno speciale albero in occasione della Pasqua

I ragazzi dell’Anffas onlus Ragusa hanno creato uno speciale albero di Pasqua in occasione delle festività di Pasqua. Se nel periodo natalizio si decora l’albero la cui tradizione è di importazione pagana e che simboleggia la prosperità, nei giorni legati alla Resurrezione c’è, invece, un riferimento anche biblico, il cosiddetto albero della vita, citato nella Genesi. Quindi, si allestisce un vero e proprio albero di speranza. “Intanto – dice l’operatore dell’Anffas Ragusa, Giuseppe Petriglieri che ha curato la realizzazione dell’albero assieme ai ragazzi – abbiamo raccolto dei germogli di ulivo simbolo di pace. Poi, abbiamo composto lo stesso albero con elementi di riciclo. Nei nostri laboratori di animazione e ceramica, quindi, abbiamo realizzato le decorazioni e, in particolare, uova con ceramica smaltata decorata, uova in cartone pressato, fiori di carta e colombine di carta in riuso. L'impronta che abbiamo voluto dare è quella primaverile e di risveglio, di vita. Dentro, tra l’altro, c'è tutta la vitalità creativa dei ragazzi, il loro amore per i colori, per la primavera e per la vita piena di stimoli e di esperienze”.