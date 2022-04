Motociclista di Siracusa morto a Parma: martedì i funerali in Emilia

Verranno celebrati martedì 19 aprile a Noceto, in Emilia, i funerali di Graziano Martorina, 44 anni, di Siracusa, morto in un tragico incidente stradale sulla via Emilia, in territorio di Parma. Martorina era alla guida di una moto, quando per cause al vaglio della polizia locale si è scontrato con un furgone di un corriere. Scattati i soccorsi, i sanitari hanno cercato di rianimare sul posto Martorina, ma non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia per la vita. La vittima viveva a Noceto insieme alla moglie ed ai figli. La famiglia nel manifesto funebre hanno ringraziato tutta la città di Siracusa per l'affetto dimostrato nei confronti di Graziano.