Calcio di Promozione, vigilia di Pasqua con derby per il Modica: al Vincenzo Barone stracittadina con il Frigintini

Ultimo allenamento della settimana per il Modica Calcio di Giancarlo Betta, che sabato pomeriggio al “Vincenzo Barone” chiuderà la serie di gare casalinghe di regolar season ospitando il Frigintini di Stefano Di Rosa.

I rossoblù della Contea, che mercoledì scorso sono stati impegnati a Rocca di Caprileone per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia hanno incentrato la seduta di rifinitura sulla tattica e su alcune situazioni da calcio da fermo. Al termine dell'allenamento, Giancarlo Betta constatate le condizioni fisiche di tutta la rosa a sua disposizione ha stilato la lista dei convocati che domani pomeriggio affronterà la gara contro i rossoblù della frazione modicana. Non sarà sicuramente della partita Marco Basile che vittima di un problema muscolare ha chiuso anzitempo la stagione.

Il calcio d'inizio al “Vincenzo Barone” è previsto per le 16.

Nella struttura di via Nazionale si prevede il pubblico delle grandi occasioni, a corollario di un finale di stagione, dove l'undici del trio dirigenziale Pitino – Radenza – Di Raimondo ha inanellato una lunga striscia di risultati positivi sia in campionato, sia in coppa Italia.

Purtroppo, l'attuale capienza della tribuna del “Barone”, come lo è stato per tutta la stagione è limitata.

Da inizio campionato, infatti, dirigenza e tifosi sono in attesa dell'intervento dell'amministrazione comunale. che avrebbe dovuto intervenire per dotare lo stadio di una tribuna ospite per permettere l'abbattimento della rete divisoria attualmente presente in tribuna A e allargare di conseguenza i posti per la tribuna riservata a tifosi e simpatizzanti della squadra rossoblù.

Questi lavori tanto attesi, a questo punto, si spera possano iniziare ala fine della stagione (il Modica oltre al campionato è in corsa anche in Coppa Italia), anche se le sollecitazioni da parte della società, viste le continue richieste da parte dei tifosi, continuano dallo scorso mese di agosto.

Per poter fare calcio, come lo si vuole fare da qualche mese a questa parte a Modica e come lo intende l'attuale dirigenza, infatti, avere uno stadio accogliente in grado di ospitare in totale tranquillità famiglie con bambini al seguito e i tifosi, diventa un dato imprescindibile e per questo motivo si spera che le prossime amministrazioni possano venire incontro alla dirigenza e sposando e supportando in maniera più concreta le ambizioni del Modica Calcio, visto che l'attuale amministrazione e l'assessorato preposto si sono dimostrati distratti verso i progetti della nuova dirigenza.

Il match Modica Calcio – Frigintini sarà diretto da Salvatore Puglisi di Catania con la collaborazione del collega di sezione Antonio Alessio Di Paola e da Pablo Vasques della sezione AIA di Siracusa.

Per accedere al “Vincenzo Barone” è obbligatorio il green pass di base e indossare la mascherina Ffp2.

Il costo del biglietto d'ingresso è di 5 euro.

I tagliandi sono acquistabili nei consueti punti vendita rossoblù:

Bar Tabacchi La Contea, Via Nazionale (vicino al “Barone”, dove è possibile acquistare anche i biglietti per il settore ospite).

Pasticceria Pulino (Viale Manzoni, Modica Alta, dove è possibile acquistare anche i tagliandi d'ingresso per il settore ospite).

Mojo Cafè, Via Risorgimento (quartiere Sorda)

American Bar, Viale Quasimodo (quartiere Vignazza).

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook ufficiale del Modica Calcio.