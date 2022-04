Elezioni a Palermo, Scoma: non accetto ticket con Cascio: Lagalla va avanti

"Ringrazio la Lega e il segretario regionale Minardo per la fiducia ma non intendo accettare il ticket proposto con l'amico Francesco Cascio. Intendo proseguire il mio impegno come parlamentare nazionale e lasciare spazio ad altre figure della Lega a Palermo che potranno essere indicate nel ruolo propostomi. Assicurerò il mio pieno e convinto sostegno a tutta la coalizione per la campagna elettorale che mi vedrà comunque in prima linea per dare un nuovo volta alla città". Lo dichiara Francesco Scoma, deputato della Lega.

"Io vado avanti. Faccio gli auguri a Cascio e a Scoma, buona campagna elettorale". Lo dice all'Italpress l'ex assessore regionale Roberto Lagalla, confermando la sua candidatura a sindaco di Palermo dopo l'annuncio del ticket Cascio-Scoma.

"Una scelta che, di certo, semplifica il quadro all'interno del centrodestra - commenta Lagalla -. Non posso che augurare loro una buona e proficua competizione elettorale".

"La mia candidatura resta in campo, assolutamente sì", sottolinea l'ex assessore regionale, osservando di non essere stato contattato finora da Forza Italia e Lega: "Nè sarò io a contattarli, non ne vedo la premessa", aggiunge. "Mi consulterò con il mio gruppo e proseguiremo gli incontri che stiamo già conducendo e che abbiamo già programmato. Non mi fermo".