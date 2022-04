Una pistola e droga: sequestro della polizia a Gioiosa Ionica

Una pistola, sostanza stupefacente e vario materiale sono stati sequestrati dalla Polizia a Gioiosa Ionica, nell'ambito di una attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di armi e sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso dei controlli, personale del Commissariato di Polizia di Siderno, coadiuvato dalle unità Cinofile dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Reggio Calabria, hanno trovato in diverse aree prive di recinzione, una pistola calibro 7.65, una confezione di sim per cellulare e due confezioni da 50 munizioni calibro 22.

Negli stessi terreni sono stati rinvenuti 68 grammi di hascisc, 87 grammi di marijuana, 93 grammi di cocaina, tre bilancini di precisione e due confezioni di sostanza da taglio di tipo mannite, per un peso complessivo di 100 grammi. A seguito di tale attività sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari, personali e veicolari. Sono in corso ulteriori attività d'indagine per identificare i soggetti coinvolti. Del ritrovamento è stata informata l'autorità giudiziaria.