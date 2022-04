Incidente a Floridia, motociclista trasferito a Catania in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio verso le 17 lungo la strada provinciale 12 Cassibile - Floridia, all'altezza del curvone della morte. Un motociclista G.S., 52 anni, floridiano, è stato trasportato con l'elisoccorso al Trauma Center di Catania. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. G.S. avrebbe perduto il controllo del mezzo, finendo sull'asfalto. Forse avrebbe effettuato una brusca sterzata per evitare l'impatto con un veicolo, oppure potrebbe essere stato colto da malore mentre era in sella alla sua moto. Altra ipotesi che la sua moto abbia impattato contro un mezzo pesante. Sono stati i passanti ad allertare i soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha subito chiesto l'intervento dell'elicottero. Il velivolo è atterrato al centro della carreggiata, bloccando di fatto la strada di accesso per Floridia. Secondo quanto si apprende, pare che G.S. non abbia perduto conoscenza. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso, mentre la strada è rimasta bloccata per quasi un'ora.

L.M.