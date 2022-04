Calcio, il Modica cala il poker con il Frigintini: e domenica si gioca la promozione a Mazzarrone

Modica Calcio 4

Frigintini 0

Marcatori: pt 17' Musso, st 10' Gatto (rigore), 11' Genovese, 26' Tripoli

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Carpinteri (24' pt Butera), Misseri (24' st Drago), Vindigni, La Cognata (35' st Caruso), Genovese, Gatto, Agodirin (39' st Abbate), Pellegrino, Kebbeh (12' st Tripoli). A Disp: Incorvaia, Prossimo, Toscano, Pitino. All. Giancarlo Betta.

Frigintini: La Licata, Arrabito, Di Martino, Gugliotta (12' st Milana), Pianese, Assenza (24' st Pisana), Sangiorgio, Galfo (33' st Spadaro), Noukri, Calabrese (25' st Iemmolo), Sella (25' st Occhipinti). A Disp: Modica, Drago, Corallo. All. Stefano Di Rosa.

Arbitro: Salvatore Puglisi di Catania.

Assistenti: Antonino Alessio Di Paola di Catania e Pablo Vasques di Siracusa.

Con un poker di reti il Modica fa sua l'ultima gara casalinga della regolar season con il Frigintini, si gode una serena Pasqua e da martedì si concentrerà sull'ultima gara della stagione sul campo del Mazzarrone.

La sfida alla compagine di Stefano Di Rosa, giocata davanti a più di mille spettatori è stata molto bella con i rossoblù della frazione modicana che hanno cercato di tenere i ritmi alti della formazione di Giancarlo Betta scesa in campo con la massima concentrazione e la giusta determinazione.

Parte subito forte la formazione cara a Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo che al 7' va al tiro con Gatto che dopo uno scambio in velocità lascia partire un fendente dal limite con palla che finisce di poco a lato.

Al 12' Genovese su lungo lancio dalle retrovie aggira la difesa ospite si presenta davanti a La Licata in uscita e lo trafigge con un tiro a mezza altezza, ma l'attaccante modicano si aggiusta la palla con un braccio e su segnalazione del primo assistente l'arbitro annulla.

Sono le prove generali del gol che arriva al 17'. Musso riceve palla da Misseri avanza e lascia partite un “missile” terra aria che piega le mani di La Licata e fa esplodere il “Barone”, per il vantaggio dei padroni di casa.

Il Modica insiste e al 22' va vicinissimo al raddoppio. Agodirin dalla lunetta riceve palla e tira al volo, La Licata risponde presente deviando in angolo in bello stile meritandosi gli applausi del pubblico in tribuna.

Al 47' si fa vivo in attacco il Frigintini. Duello in velocità tra Musso e Sangiorgio con il difensore modicano che nel tentativo di anticipare l'attaccante ospite tocca la palla con la punta del piede,Incatasciato per evitare il corner ferma la palla in presa alta e l'arbitro considerando il tocco di Musso retropassaggio volontario assegna la punizione in area al Frigintini. Alla battuta va Sangiorgio con Incatasciato che in tuffo respinge la minaccia.

È questa l'azione che manda le due squadre al riposo con il Modica in vantaggio di misura.

Nella ripresa il Modica piazza un doppio “gancio” che mette in discesa la partita.

Al 10' Agodirin lanciato a rete anticipa l'intervento di La Licata che tocca leggermente l'attaccante nigeriano che rotola a terra, l'arbitro ammonisce l'estremo difensore ospite e assegna il calcio di rigore al Modica. Dagli undici metri Gatto non perdona e fa 2 – 0.

Il Frigintini “sbanda” e il Modica ne approfitta. Al 11' Genovese ruba palla sula trequarti e s'invola in porta, entra in area e in diagonale fa 3 – 0.

I rossoblù di Betta tirano il fiato e la partita cala d'intensità, ma al 26' Tripoli lanciato in area sulla sinistra lascia partire un diagonale che s'insacca all'angolo opposto della porta di La Licata.

Il Modica “dilaga” e sfiora il gol al 30' con Drago che dopo uno scambio con Pellegrino tira debolmente e La Licata para.

L'ultimo brivido per la porta frigintinese arriva al 44' quando Genovese lascia partire un diagonale che si stampa sul palo a portiere battuto.

Poi il fischio finale del signor Puglisi con il Modica che va a far festa con i tifosi e esce tra gli applausi meritati. Ora due giorni di relax per i rossoblù che da martedì torneranno a lavorare per preparare nel migliore dei modi la trasferta sul campo della capolista Mazzarrone.

“Il calcio è della gente – dichiara a fine partita Mattia Pitino – il pubblico finalmente ha risposto alla grande e vedere gli spalti pieni è uno stimolo per noi dirigenti, ma soprattutto per i giocatori. Questo ci fa guardare al futuro in maniera sempre più positiva, perchè questo è un indicatore del seguito che c'è in città nei confronti del Modica Calcio. Non pensavano di essere qui a questo punto della stagione – continua - a giocarci tutto domenica prossima a Mazzarrone. In estate siamo partiti in ritardo, abbiamo fatto degli errori che abbiamo corretto in corsa grazie alle persone che ci stanno aiutando e al grande lavoro svolto da mister Betta e da tutto lo staff tecnico. Adesso godiamo serenamente la Pasqua e dopo penseremo alla sfida di Mazzarrone dove andremo con il massimo rispetto della capolista ma senza nessun timore reverenziale. Approfitto per augurare una buona Pasqua a tutti i tifosi del Modica Calcio alla dirigenza rossoblù e ai giocatori, sperando di poter festeggiare al più presto qualcosa d'importante tutti insieme”.