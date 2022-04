Covid, positivi in calo nel Ragusano ma altri due morti

Positivi al Covid sempre in diminuzione nel Ragusano ma nelle ultime 24 ore si sono registrati due decessi. I morti salgono a 530. I positivi in totale sono 3.450: 3.401 in isolamento domiciliare, 49 ricoverati in ospedale.

Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 25, Chiaramonte Gulfi 79, Comiso 240, Giarratana 33, Ispica 156, Modica 743, Monterosso Almo 47, Pozzallo 206, Ragusa 1.214, Santa Croce Camerina 77, Scicli 243, Vittoria 338.