"Avvertimento" con il fuoco a Floridia: bruciata l'auto di un pregiudicato

Notte di Pasqua con il fuoco a Floridia. Sa di 'avvertimento' l'incendio che ha distrutto una Bmw parcheggiata in via Marina di Melilli. I piromani avrebbero appiccato le fiamme all'auto in uso a noto pregiudicato, A.A., 47 anni, con precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti. Impossibile controllare le fiamme che hanno pure coinvolto un'altra vettura, una Passat di un tunisino, che era parcheggiata accanto alla Bmw. Scattato l'allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri . I pompieri hanno circoscritto e spento il fuoco, mentre gli investigatori avrebbero sentito il proprietario dell'auto. Da quanto si apprende, la vittima avrebbe detto ai militari dell'Arma di non avere contrasti con nessuno e non saprebbe spiegarsi i motivi dell'attentato. La vicenda potrebbe essere legata a storie di droga nella zona di Floridia.

L'incendi è scoppiato alle 2,15.