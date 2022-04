Violato obbligo di dimora nelle ore serali: denunciato a Siracusa

Nell’ambito di predisposti servizi finalizzati al controllo di soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale, in particolare nei giorni precedenti le festività pasquali, agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, hanno denunciato due siracusani responsabili di alcune violazioni. Uno uomo di 42 anni, sottoposto all’obbligo di dimora con permanenza in casa nelle ore serali, è stato denunciato perché sorpreso in Via Santi Amato, nota piazza di spaccio, fuori dalla sua abitazione, come un altro suo coetaneo, sempre di Siracusa, non trovato nella sua abitazione durante il controllo.