Palermo, l'ex coordinatore provinciale della Lega Triolo candidato al Consiglio comunale

Antonio Triolo, già coordinatore provinciale della Lega Salvini Premier fino alla primavera 2020, sarà candidato per il Consiglio comunale con la lista “Prima l’Italia”. Lo ha annunciato lo stesso Triolo sui suoi canali social, motivando con un lungo post la decisione di scendere in campo in vista delle prossime amministrative e tornando, così, di fatto, ad assumere un ruolo di primo piano nella politica cittadina.

Antonio Triolo presenterà ufficialmente la propria candidatura il prossimo venerdì 22 aprile, durante la manifestazione “Idee, proposte e valori per Palermo”, in programma alle 18 all’Astoria Palace Hotel, insieme a Elisabetta Luparello, Maurizio Calivà e Adriano Livolsi, anche loro candidati al comunale, al candidato sindaco di “Prima l’Italia”, on. Francesco Scoma, all’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, al vicepresidente della commissione bicamerale ecoreati senatore Luca Briziarelli e al coordinatore provinciale della Lega, Francesco Di Giorgio, che porterà il saluto del Partito.