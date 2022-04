Catania, presentata la "Walk of life-CamminiAMO per la vita Telethon"

Presentata a Catania la "Walk of life- - CamminiAMO per la Vita” Telethon, che tornerà in scena in piazza Università a Catania, per la prima volta per 4 giorni, dal 21 al 24 aprile.

Ad accogliere nella sala giunta del comune, il coordinatore provinciale Telethon Catania, Maurizio Gibilaro, il vice Carmelo Furnari e i volontari, l’assessore alla Pubblica Istruzione, Attività e Beni Culturali, Pari Opportunità e Grandi Eventi, Barbara Mirabella e il Capo Gabinetto del palazzo degli Elefanti, Giuseppe Ferraro. Presenti anche gli artisti, partner e sponsor della manifestazione.

Un grande festa della solidarietà, per la prima volta, lungo 4 giorni, a sostegno della Fondazione che da 30 anni con i suoi ricercatori si occupa di trovare la cura per le oltre 6 mila malattie genetiche rare. Arte, musica, cultura e sport saranno al servizio della ricerca scientifica, con il prestigioso patrocinio della Regione siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo, del comune di Catania e del CSVE, Cus, Asi, Croce Rossa Italiana e Lions International e Leo Club.

Il villaggio della ricerca della solidarietà si aprirà ufficialmente giovedì 21 aprile alle 10,00. All’interno sarà possibile effettuare check-up e screening gratuiti dell’udito, e con l’associazione SOS Unict, la misurazione della pressione e dei valori glicemici, e poi ancora sarà allestita un’area fitness e un’area food. A supporto della manifestazione il gruppo donatori sangue San Marco che saranno presenti con l’autoemoteca, la croce rossa e la protezione civile “Le aquile”. Nel palco solidale di piazza Università, dalla mattina alla sera si alterneranno spettacoli di danza, cabaret e concerti con le tribute band del territorio che lanceranno i loro messaggi di sostegno alla ricerca scientifica. Non mancheranno momenti istituzionali e testimonianze da chi è affetto da malattie genetiche rare, come il piccolo Matteo, testimonial ufficiale Telethon, presente alla conferenza stampa con la mamma Tania Baglio. A chiudere la quattro giorni, domenica 24, l’ormai consueta “CamminiAMO per la Vita - Passeggiata a piedi e in bicicletta, con start alle 10,00 da piazza Università, con tante sorprese.