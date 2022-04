Comunali a Messina, Sicilia Vera e Prima l'Italia consolidano l'accordo

"Siamo sempre stati aperti al dialogo al di là delle logiche partitiche e politiche. Oggi per noi la scelta di Germanà di aderire al nostro progetto per il buon governo di Messina rappresenta la dimostrazione che è possibile anteporre l'interesse per la città a personalismi e schieramenti politici".

Così Federico Basile commenta la scelta del deputato di Prima l'Italia-Lega, Nino Germanà, di sostenere la sua candidatura.

Stamattina è stato il momento del confronto. Il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, insieme al candidato sindaco Federico Basile e al portavoce Ismaele La Vardera si sono ritrovati nel salotto di Nino Germanà per discutere le ragioni di questa alleanza. "La mia adesione al progetto - ha spiegato Nino Germanà - rappresenta una scelta per Messina. Non mi interessano ruoli e poltrone. Quello che chiederò è un accordo sui programmi, questo sì". "Sui programmi e sui punti da portare avanti - ha replicato Federico Basile - ci ritroveremo senz'altro avendo come unico obiettivo il bene della nostra città. Per noi è importante proseguire il percorso di crescita avviato dall'amministrazione De Luca. È chiaro che le logiche degli schieramenti, in questo momento, sbattono contro il muro della concretezza dei progetti che in questi anni abbiamo portato avanti".

"La scelta di Germanà - ha commentato Cateno De Luca - è una dichiarazione d'amore per la città di Messina. Con la sua scelta dimostra di non essere complice dell'asse Navarra-Genovese.

Lavoriamo insieme per scardinare una volta per tutte questo sistema fatto di consorterie politiche. Lavoriamo insieme per sostenere Federico Basile, la scelta giusta, l'unica possibile per la città di Messina".