Elezioni a Palermo, Lagalla: "Do il benvenuto a Davide Faraone"

"A Davide Faraone e a tutti i palermitani e le palermitane che lo sostengono do il benvenuto in questo progetto di cambiamento. Giorno dopo giorno raccolgo parole di supporto e incoraggiamento.

È la testimonianza diretta che la strada che stiamo percorrendo va nella giusta direzione. Il nostro è un progetto che mette al primo posto i bisogni della città. È nostro dovere esprimere le migliori competenze per far rinascere Palermo. Andiamo avanti così". Così sul proprio profilo Fb, Roberto Lagalla, candidato sindaco a Palermo per l'Udc, commenta la scelta di Davide Faraone (Iv) di interrompere la sua corsa alla candidatura e di sostenerlo.