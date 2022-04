Covid in Italia, 51.993 nuovi casi: 403 i pazienti in terapia intensiva

Sono 51.993 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 63.815. Sono 334.224 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 424.482. Il tasso di positività è al 15,5%%, in aumento rispetto al 15% di ieri. Sono 403 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 33. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.758, ovvero 120 in meno rispetto a ieri.

I richiami sono sicuri, il livello degli anticorpi si rialza di nuovo ai livelli della terza dose e in Israele si sono ridotti i casi gravi, "con una riduzione di tre volte dei ricoveri: da 180 ogni 100mila vaccinati a 68". Per questo all'Aifa è sembrato giusto raccomandare la quarta dose a tutti "sopra agli 80 anni e alle persone fragili o con altre malattie fra i 60 e i 79 anni". Lo dice in un'intervista a Repubblica il direttore generale dell'Aifa Nicola Magrini. "Per ottobre parliamo di richiamo annuale. A quel punto avremo verosimilmente nuovi vaccini adattati alle varianti" spiega, e "per chi fa il secondo richiamo oggi è previsto anche il richiamo autunnale". "Ognuno è libero di scegliere se farlo o no, ma le evidenze sono convincenti e le iniezioni non dovrebbero spaventare nessuno". Le tre dosi "sono un classico, che costruisce una risposta immunitaria ottimale. La quarta dose è una spinta in più, offerta a chi resta a rischio, partendo dal dato che dopo 4-5 mesi si ha una graduale perdita di efficacia". Si era parlato, per le vaccinazioni dell'ipotesi "dell'immune exhaustion, ovvero della mancata produzione di anticorpi per esaurimento immunitario dopo stimoli ripetuti, ma è stata completamente esclusa, se parliamo di intervalli fra le vaccinazioni superiori ai 4 mesi. Con la quarta dose gli anticorpi tornano ad aumentare oltre i livelli della terza". Il nuovo vaccino che arriverà in autunno "potrà contenere l'Rna adattato a una o più varianti già note" e si parla di un vaccino contro tutti i coronavirus: "È una delle linee di ricerca che si seguono oggi, forse la più importante commenta Magrini - ma stimo che ci voglia ancora almeno un anno". Intanto presto "avremo altri vaccini", come Novavax Valneva, approvato in Gran Bretagna in questi giorni, e forse un terzo vaccino a Rna di CureVac, che l'anno scorso ha avuto problemi di sviluppo".