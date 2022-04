Corigliano Rossano, investito da fiamme mentre brucia sterpaglie: è grave

Un 33enne è rimasto gravemente ustionato a Corigliano Rossano. L'uomo, secondo quanto si è appreso, è stato investito dalle fiamme accese per pulire il proprio giardino.

L'incidente è avvenuto in località "Petraro". Il trentatreenne è stato trasportato nel locale ospedale "Giannetasio" dove i sanitari, dopo avergli prestato le prime cure, hanno deciso per il suo trasferimento con l'eliambulanza al centro grandi ustionati di Brindisi.