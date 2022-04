Palermo, libreria Tante Storie: Giuseppe Castronovo dialoga con Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro

Giovedì 21 aprile, alle 17,30, nuova iniziativa culturale della libreria Tante Storie di via Ludovico Ariosto 27, a Palermo. Per "Chiacchere sul marciapiede" Giuseppe Castronovo dialoga con Alessandra Viola e Rosalba Vitellaro: sono le autrici dei romanzi per bambini e ragazzi "Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi" e "Il pianeta di Greta".

Giovanni Falcone e Paolo Borsellino protagonisti di una favola commovente e tenera per spiegare la mafia e l’antimafia ai più piccoli. Negli anni Cinquanta, a Palermo, i due amici e compagni di scuola Giovanni e Paolo cercano, con l'aiuto di altri amici e del vecchio e geniale rigattiere Salvatore, di liberare dal male oscuro la città e i suoi abitanti. Tutti sembrano essere diventati improvvisamente cinici e violenti dopo aver incontrato il Mago Nìvuro, che ha tolto loro l'anima trasformandoli in pupi di legno. La solidarietà e l'unione del gruppo, come accadde nel Pool antimafia, dà i suoi frutti: Giovanni e Paolo liberano le anime dei cittadini e si godono la festa di Santa Rosalia da veri eroi.

Il "Pianeta di Greta" raccoglie il grido di allarme della natura violata dall'uomo: anche questo libro è rivolto ai più giovani. Greta ha tredici anni e deve risolvere due grossi problemi. Quello che ha con i compagni di scuola, che la prendono in giro perché diversa, e quello ancora piú grave con il cibo. È talmente magra e debole che rischia di ammalarsi, ma non riesce a mangiare come vorrebbe. Per farcela sa che deve trovare una motivazione forte, qualcosa che la stimoli a superare i suoi limiti e a liberarsi dal mostro che la perseguita e che sta distruggendo il pianeta. È lui a spiarla giorno e notte e a prendersi gioco di lei. Come mai però è la sola a vederlo? In realtà questo non è del tutto vero: anche piante e animali si accorgono della sua presenza minacciosa. Cosa sta accadendo? Seguendo le loro storie conosceremo gli effetti dei cambiamenti climatici in un avvincente crescendo di emozioni e consapevolezza ambientale. Adesso che tutti possiamo vedere il mostro, sconfiggerlo tocca a ognuno di noi.